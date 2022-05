Bill Gates positivo al coronavirus: conferma impegno per evitare nuove pandemie

Bill Gates ha comunicato nelle scorse ore la sua positività al coronavirus , rassicurando contestualmente sul suo stato di salute. Il fondatore di Microsoft ha sintomi lievi e resterà in isolamento sino a quando non sarà di nuovo in perfetta forma. Gates ha anche sottolineato l' importanza della vaccinazione - ho la fortuna di essere vaccinato anche con dose booster - e di un sistema sanitario ben attrezzato con test per accertare la positività al coronavirus.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.

Nel recente intervento Gates ha anche modo di citare le attività della Gates Foundation impegnata per prevenire l'insorgere di nuove pandemie:

Continueremo a lavorare con i partner e faremo tutto il possibile per garantire che nessuno di noi debba affrontare di nuovo una pandemia.

I membri della Fondazione si sono riuniti in presenza per la prima volta in due anni proprio ieri. Bill Gates non ha potuto prendere parte in presenza a causa del suo stato di salute, ma è comunque intervenuto collegandosi da remoto via Teams.

Bill Gates fin dall'insorgere della pandemia, sia in prima persona, sia tramite la Fondazione, ha fatto molto per contrastarla - si ricordano la decisione di finanziarie la produzione dei primi vaccini e di supportare economicamente istituzioni impegnate nella lotta al coronavirus con un occhio di riguardo per i Paesi più poveri. Recentemente ha fatto discutere la sua previsione sui rischi dell'arrivo di una pandemia ancora peggiore di quella che il mondo sta attualmente affrontando, ma si tratta di un monito rivolto a tutte le parti coinvolte (governi, istituzioni private, medici e scienziati) per evitare che ciò accada, non di un'inevitabile condanna. L'invito di Gates è diretto anche alla Organizzazione Mondiale della Sanità, che dovrebbe creare una task force per monitorare in modo più efficiente le emergenze sanitarie.