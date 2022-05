Terremoto da record su Marte, è la scossa più potente mai rilevata su un altro pianeta

Insight non è nuovo a rilevazioni di questo genere e la recente scossa si aggiunge al catalogo di oltre 1.313 terremoti misurati sin dall'atterraggio su Marte, che ricordiamo è avvenuto nel novembre 2018. Il più grande terremoto mai registrato in precedenza è stato di magnitudo 4,2 e risale al 25 agosto 2021, ma solamente un mese dopo è stata identificata una scossa di pari potenza ma di durata incredibilmente lunga: si parla di circa 90 minut i.

E proprio l''esperienza sul nostro pianeta natale ci insegna che un terremoto di magnitudo 5 rappresenta un evento sismico di medie dimensioni rispetto a quelli normalmente avvertiti sulla Terra, ciononostante per il pianeta rosso è qualcosa di assolutamente inedito, poiché è incredibilmente vicino al limite che gli scienziati ipotizzavano di poter misurare durante la missione di InSight. Se da un lato abbiamo identificato la scossa, dall'altro ci vorrà ancora un po' di tempo per capire la zona di partenza e la natura della sua fonte.

Il grande terremoto arriva mentre InSight si trova in serie difficoltà con i suoi pannelli solari, assolutamente necessari per il proseguimento della missione. Quando Su Marte si avvicina l'inverno la polvere nell'aria aumenta, riducendo così la luce solare disponibile. Non solo, oltre alla diminuzione di luce disponibile, i pannelli solari si stanno pericolosamente ricoprendo di sabbia perdendo in efficienza. Lo scorso 7 maggio 2022 l'energia disponibile del lander è scesa appena al di sotto del limite che attiva la modalità provvisoria, fase in cui il veicolo spaziale sospende tutte le funzioni tranne quelle più essenziali.

Si tratta chiaramente di una modalità di protezione pensata per preservare il lander da una fine prematura e potrà verificarsi ogni qualvolta la potenza disponibile diminuirà, sempre con maggior frequenza. C'è da dire che il lander ha completato la sua missione principale alla fine del 2020 raggiungendo i suoi obiettivi scientifici originali, e visto il buono stato di salute all'epoca, la NASA ha esteso la missione fino a dicembre 2022. A questo punto è molto probabile che tale data rappresenterà realmente la fine per questo incredibile mezzo che ha permesso di imparare davvero tanto sulla geologia marziana.