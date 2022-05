Su Marte entro il 2030: la promessa di SpaceX

SpaceX è certa: andremo su Marte entro la fine di questo decennio . Lo afferma La presidente della società spaziale Gynne Shotwell nel corso di un'intervista rilasciata alla CNBC, sottolineando come il passo intermedio da compiere sia prima quello di tornare sulla Luna. Poi saremo pronti a visitare per la prima volta il Pianeta Rosso.

Una missione su Marte senza equipaggio da programmare per il 2024-2026 potrebbe velocizzare la roadmap verso il Pianeta Rosso: "Poi la gente comincerà a pensarci più intensamente", dice la Shotwell, "e penso che entro cinque o sei anni la gente vedrà che quello sarà un vero posto dove andare".

Prima, però, bisogna che Starship ottenga il via libera per volare: e non stiamo parlando solo dei permessi da parte della FAA, ma anche del completamento dei test che sono ormai entrati nella fase più critica (non senza difficoltà, del resto ampiamente previste). La speranza è che il razzo sia in grado di effettuare il primo volo orbitale attorno alla Terra a breve: si parlava di maggio, più probabile giugno-luglio. Ad Artemis I seguiranno poi Artemis II e III, rispettivamente un volo orbitale attorno alla Luna senza equipaggio e l'allunaggio vero e proprio che riporterà l'uomo sul nostro satellite naturale dopo la missione Apollo 17 del 1972.