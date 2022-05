Lo yo-yo supersonico di SpinLaunch al test con una GoPro: il video è da brividi

Nei giorni scorsi SpinLaunch ha effettuato l'ennesimo lancio di prova, ma questa volta al veicolo di test sparato verso l'infinito ed oltre sono state ancorate delle videocamere che ci regalano una prospettiva che proprio non potremo mai vivere in prima persona. Servirebbe un essere umano bionico, in grado di sopportare accelerazioni che possono superare anche di 10.000 volte la normale accelerazione di gravità.

Impossibile anche solo avvicinarsi a carichi del genere pure per i più allenati, ma non per i satelliti che SpinLaunch vuole mandare in orbita con il suo enorme yo-yo da 90 metri di diametro in acciaio e fibra di carbonio. Il sistema, per adesso, opera ancora a regime ridotto: la velocità di lancio si è attestata sui 1.600 km/h o 1,3 volte la velocità del suono, "bassa" rispetto alla prospettiva finale che dovrebbero raggiungere i satelliti all'uscita del camino - 6 volte quella del suono, circa 7.500 km/h.

All'interno della chiocciola in acciaio di SpinLaunch c'è un'enorme camera a vuoto per minimizzare gli attriti e dunque massimizzare la velocità del braccio in fibra di carbonio. Questo è messo in rotazione da alcuni motori elettrici, capaci di far raggiungere al satellite velocità simili a quelle che sarebbero garantite da un razzo tradizionale, con il vantaggio di ridurre in modo per nulla trascurabile costi e impatto ambientale dell'operazione.