SpaceX e Cina, due lanci e due obiettivi: Starlink e Tokonauti

Il lancio cinese è previsto per oggi, 9 maggio , ma l'orario non è stato comunicato e dunque potrebbero esserci novità in arrivo da un momento all'altro. La navicella cargo Tianzhou-4 è stata trasferita sabato scorso nell'area di lancio del Wenchang Spacecraft Launch Site (nella provincia di Hainan) ed è stata caricata sul razzo vettore Long March-7 Y5. Tianzhou-4 è la terza missione cargo verso la stazione spaziale cinese: il modulo attraccherà autonomamente al Tianhe Core Module.

Sono due i lanci spaziali attesi questa settimana : uno è dell'immancabile SpaceX , che porterà in orbita altri 50 satelliti Starlink che andranno a popolare la già ricca costellazione voluta da Elon Musk per portare internet nelle zone più remote del mondo, l'altro è della China National Space Administration (CNSA), impegnata nella sua terza missione cargo verso la China Space Station .

Sarà invece un Falcon 9 di SpaceX a portare in orbita un giorno dopo 50 satelliti Starlink. A differenza di quanto visto la settimana scorsa in occasione del recupero del booster da parte di Rocket Lab, avvenuto al volo con l'ausilio di un elicottero, in questo caso lo stadio che tornerà a Terra atterrerà come sempre (quasi sempre, meglio dire) sulla cosiddetta nave-drone.

Anche qui non è noto l'orario del decollo, attendiamo dunque che SpaceX pubblichi il video sui canali ufficiali. Da lì potremo seguire tutte le fasi di preparazione e di decollo. Ricordiamo che a fine aprile la società di Musk ha portato Samantha Cristoforetti sulla ISS a bordo della navicella Crew Dragon. Per lei è la seconda esperienza dopo la prima permanenza sulla Stazione Spaziale durata 199 giorni.