L'equipaggio di Crew-3 ritorna sulla Terra, missione sulla ISS terminata

Anche l'equipaggio della missione Crew-3 ha terminato il suo lavoro a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e chi ha avuto modo di seguire la loro avventura sa bene che non sono stati per niente mesi facili, ma ne riparleremo a breve.

UNA MISSIONE SFORTUNATA

La partenza della missione Crew-3 è avvenuta l'11 novembre dello scorso anno ed è stata seguita il giorno dopo dall'attracco alla ISS. Sin da subito l'equipaggio non ha avuto vita facile, poiché solo 4 giorni dopo si è verificato un incidente dai risvolti pericolosi. Durante un test anti-satellite ASAT la Russia ha colpito con un razzo un vecchio esemplare di satellite risalente nagli anni '80, creando una pericolosa scia di detriti che ha rischiato di mettere a repentaglio la sicurezza della stazione e la vita dell'equipaggio a bordo. Gli astronauti hanno dovuto ripararsi a bordo delle navicelle Soyuz e Crew Dragon attraccate. Si è trattata di una misura cautelare attuata per essere pronti a uno sgancio d'emergenza nel caso ciò fosse stato ritenuto necessario, ma per fortuna tutto si è risolto senza incidenti.

Ma i rischi per l'equipaggio non finirono qui: come è noto a tutti, pochi mesi l'incidente del satellite di cui sopra ha preso vita il conflitto russo-ucraino attualmente in corso, che ha portato a un'escalation di tensioni tali da mettere in dubbio la partnership da NASA e la controparte russa Roscosmos. Al momento la situazione è confusa e se da un lato abbiamo le parole dell'amministratore della NASA, Bill Nelson, secondo il quale la collaborazione sta procedendo senza risentire della situazione geopolitica, dall'altro abbiamo la controparte di Roscosmos, Dmitry Rogozin, che continua a gettare legna sul fuoco e proprio pochi giorni fa ha confermato l'abbandono della ISS ma senza fornire una data certa.