Scoperta la pulsar extragalattica più luminosa: servivano gli "occhiali da sole"

L'astronoma Yuanming Wank, prima autrice dello studio pubblicato ieri su The Astrophysical Journal, parla scherzosamente di un radiotelescopio con gli "occhiali da sole ". In effetti, la tecnologia alla base dei telescopi di ultima generazione come Askap (Australian Square Kilometre Array Pathfinder), quello impiegato in questo caso, si appoggia sulle lenti polarizzate che consentono appunto lo studio della luce polarizzata emessa dalla pulsar, consentendone un'identificazione più semplice.

COS'È UNA PULSAR?

In breve, una pulsar è una stella di neutroni in rapida rotazione che si forma in seguito all'esplosione di una stella come supernova a collasso nucleare (o di tipo II). Come suggerisce il nome, la caratteristica peculiare di questi oggetti celesti sta nella loro pulsazione, che avviene emettendo fasci di radiazioni a causa del disallineamento tra il loro asse magnetico e quello di rotazione. Per noi, osservatori remoti, questo fenomeno si manifesta come una sorta di "effetto faro", per cui registriamo le radiazioni ad intervalli regolari.