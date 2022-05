Mars Sample Return, primi test per il modulo di rientro EES

Il rover di nuova generazione attualmente presente su Marte, Perseverance , ha raccolto 8 campioni di roccia marziana e potenzialmente ne potrà raccogliere un massimo di 43, poiché tante sono le provette a disposizione e la capacità del sistema di stoccaggio integrato. Proprio in questi giorni il rover si trova nelle vicinanze dell'antico delta fluviale e, vista l'importanza dell'area a livello geologico, c'è molta eccitazione tra gli scienziati per la potenziale bontà dei campioni ottenibili.

La campagna scientifica marziana generale, ossia quella che non fa semplicemente riferimento operazioni su Marte dei mezzi NASA attualmente presenti, ma che prende in considerazione anche le future missioni come quella di recupero di campioni ( Mars Sample Return ), ha di recente raggiunto un nuovo importante obiettivo. Gli ingegneri sono riusciti a testare con successo un componente fondamentale per l'ultima parte del viaggio di ritorno della capsula che proteggerà il prezioso carico, ossia quello del sistema EES . Cerchiamo si spiegare brevemente di che si tratta per coloro che non avessero seguito i più recenti sviluppi.

Ma come anticipato poco sopra, questi campioni saranno presto parte del carico di una missione di ritorno sulla Terra la cui partenza potrebbe avvenire già nel 2026, per un potenziale arrivo nel 2030 circa. Sarà la prima volta in cui tenteremo un recupero di questo genere e come potete capire bene, si tratterà di una missione ad alta complessità che richiederà un'attenta pianificazione. Ma il tempo stringe e i lavori di sviluppo delle tecnologie che la renderanno possibile sono tuttora in corso, e proprio di recente la NASA ha iniziato i test del sistema di scudo termico a protezione dalle alte temperature che si svilupperanno durante l'ingresso atmosferico, denominato EES (Earth Entry System).

L'unità di dimostrazione MDU è stata dotata di sensori e lasciata cadere da un elicottero da un'altezza di 365 metri, necessaria per il raggiungimento delle velocità di atterraggio prevista. In questa fase dei test non si valuta la resistenza dello scudo termico alle alte temperature che si sperimenteranno con l'ingresso atmosferico, ma la stabilità dello stesso durante la discesa e la capacità di resistere all'impatto con il terreno. Il componente è stato costruito con gli stessi materiali della versione finale e a grandezza naturale (ha un diametro di 1,25 metri). I primi risultati sono incoraggianti, infatti, il componente test è arrivato a terra senza troppe oscillazioni e senza subire danni strutturali imprevisti, resistendo all'impatto come da previsioni.

Saranno eseguiti altri test di questo genere nei prossimi mesi e non saranno utili solamente alla valutazione di materiali e resistenza, ma anche nella scelta dell'area di atterraggio più idonea a preservare il prezioso carico. In attesa di ulteriori sviluppi vi lasciamo al breve video che documenta l'impatto con il terreno del componente.