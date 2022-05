Riscaldamento climatico e buco nell'ozono: alcuni vulcani potrebbero causarli

La Nasa studia le cause del riscaldamento globale e del buco nell'ozono , fenomeni che riguardano sia la Terra, sia altri Pianeti del sistema solare, come Marte e Venere. Una nuova simulazione climatica realizzata dall'ente aerospaziale statunitense ne individua una negli effetti di specifiche eruzioni vulcaniche , le eruzioni alluvionali di basalto che, dicono i ricercatori, potrebbero riscaldare in modo significativo il clima terrestre e devastare lo strato di ozono che protegge la vita dalla radiazione ultravioletta del Sole.

ERUZIONI ALLUVIONALI BASALTICHE SULLA TERRA, MARTE E VENERE

Da sapere sulle eruzioni alluvionali di basalto: la Nasa ricorda che, a differenza delle eruzioni vulcaniche brevi ed esplosive ( es. quella del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha'apai ) che si concludono in poche ore/giorni, i basalti alluvionali ricoprono aree caratterizzate da una serie di fenomeni eruttivi della durata di secoli e che si verificano in periodi di centinaia di migliaia di anni. Alcuni di questi fenomeni si sono verificati anche nella storia della Terra in concomitanza con eventi di estinzione di massa e dall'innalzamento delle temperature a livelli estremamente elevati.

LA SIMULAZIONE CLIMATICA NASA

Per studiare gli effetti di un'ipotetica nuova eruzione basaltica gli esperti della Nasa hanno simulato una fase della durata di quattro anni dell'eruzione del Columbia River Basalt , verificatasi tra i 15 e i 17 milioni di anni fa nord-ovest del Pacifico. Il modello sviluppato dagli studiosi ha calcolato gli effetti dell'eruzione sulla troposfera (lo strato più basso dell'atmosfera terrestre ricco di vapore acqueo e agenti atmosferici) e sulla stratosfera (per lo più secca).

L'ondata di vapore acqueo generata dall'eruzione incide anche sullo strato di ozono: in primo luogo perché, a seguito dell'eruzione, la circolazione nella stratosfera si modifica in modi che non facilitano la formazione di ozono, e poi perché tutta l'acqua immessa nella stratosfera contribuisce a distruggere l'ozono con il radicale idrossile (OH). La portata della riduzione dell'ozono nell'atmosfera emersa dalla simulazione non è affatto trascurabile: si parla di calo di circa due terzi rispetto ai valori medi globali, più o meno equivalente ad un assottigliamento dell'ozono dell'intero pianeta paragonabile ad un grave buco dell'ozono antartico.