Rocket Lab recupera booster al volo con un elicottero. La sfida a SpaceX è iniziata

La messa in orbita di satelliti ormai non fa nemmeno più notizia, tanti sono i lanci che vengono effettuati quasi quotidianamente. Basti vedere le operazioni condotte da Starlink, che ormai grazie alla sua costellazione conta più di 250.000 abbonati in tutto il mondo. Ma la società di Elon Musk non è certamente l'unica ad operare verso lo spazio: tra queste c'è anche Rocket Lab, che tra l'altro negli anni passati aveva puntato il dito proprio contro Starlink accusandola di inquinamento orbitale. E ora proprio Rocket Lab passa alla storia per essere stata la prima a recuperare il booster del suo razzo Electron in un modo del tutto inedito.

NUOVE MODALITÀ DI RECUPERO

La missione Electron (la 26a) è partita dal Pad A al Launch Complex 1 nella penisola di Mahia in Nuova Zelanda alle 10:49 ora locale del 3 maggio (00:49 della notte appena passata in Italia) per mettere in orbita 34 satelliti (per un totale di 146): non è questo tuttavia l'aspetto più eclatante, quanto piuttosto l'utilizzo di un elicottero che ha catturato il booster Electron a mezz'aria. Niente nave drone, dunque, ma un recupero completamente differente da quello a cui ci ha abituati in questi ultimi anni SpaceX.

Dopo tre minuti dal lancio il secondo stadio si è separato dal booster, proseguendo il suo viaggio verso l'orbita terrestre. Il primo stadio è tornato invece verso la Terra ad una velocità di circa 8.000km/h: un paracadute drogue ne ha rallentato la corsa a 13 chilometri di altitudine, un secondo a 6 chilometri, sino a circa 36km/h.

Dopo 11 minuti, il pilota dell'elicottero Sikorsky S-92 ha avvistato il booster, e quattro minuti dopo ha agganciato il paracadute. Parametri differenti da quelli simulati nei test hanno tuttavia costretto il pilota dell'elicottero a dirigersi sull'Oceano Pacifico rilasciando il carico con uno splashdown, così da non rischiare di perdere il prezioso booster. Un team di Rocket Lab ha poi provveduto al recupero.

Recuperare un razzo dallo spazio e catturarlo con un elicottero è una specie di balletto supersonico. Un numero enorme di fattori deve allinearsi e molti sistemi devono lavorare insieme in modo impeccabile, ha spiegato il CEO Peter Beck. La diretta è stata interrotta per essere successivamente ripristinata 45 minuti dopo. La decisione di scaricare il booster in mare è stata presa per motivi di sicurezza e per non perdere il carico utile. Si tratta certamente di una metodologia da affinare, ma ciò rappresenta un'alternativa forse anche più emozionante al classico - ma non sempre dolce - atterraggio del primo stadio sulla nave drone.