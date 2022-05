Marte, nuova scoperta: le rocce raccontano un passato di violente eruzioni vulcaniche

La presenza di olivina aveva già orientato da tempo gli scienziati nella direzione di esplosioni piroclastiche: dopotutto si tratta di un minerale vulcanico. Ma l'identificazione dell'ignimbrite ci offre uno scenario più dettagliato, e indica che il passato di Marte è stato segnato da eruzioni ben più catastrofiche di quanto ipotizzato in precedenza. E simili a quelle che hanno contribuito a formare la Terra, sempre stando a quanto afferma Steve Ruff:

Immaginate una nuvola avvolgente di gas caldi e cenere e pomice quasi fuse che scorrono attraverso il paesaggio per dozzine di miglia e si accumulano in strati spessi fino a centinaia di piedi in pochi giorni.