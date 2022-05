La Russia lascia la ISS: l'annuncio di Roscosmos, ci sarà preavviso di un anno

Il riferimento alla "decisione già presa" va al rifiuto da parte di Unione Europea, Stati Uniti, Giappone e Canada di togliere le sanzioni messe in atto per isolare il Paese dopo l'attacco all'Ucraina . Con un nuovo pacchetto di sanzioni ancor più stringenti, era inevitabile che si sarebbe arrivati al definitivo punto di rottura.

L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha annunciato ufficialmente che abbandonerà la Stazione Spaziale Internazionale . É il direttore generale Dmitry Rogozin a darne notizia, così come riportano l'agenzia di stampa Tass e Bloomberg. Il sito di Roscosmos non è raggiungibile dall'Italia, così come il profilo Twitter dello stesso Rogozin: l'account in lingua russa è quello che viene aggiornato con maggiore frequenza e ora risulta ad accesso limitato, mentre quello in inglese pare essere abbandonato.

FINE DEI RAPPORTI

Cade dunque l'ultimo baluardo di collaborazione tra Russia e Occidente, nonostante in questo momento in orbita vi siano Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov assieme ad altri membri dell'equipaggio provenienti da USA, Italia e Germania.

La "buona" notizia è che lo stop alle operazioni congiunte non avverrà all'improvviso: Roscosmos darà avviso un anno prima, così da dare il tempo ai partner di ridefinire i loro programmi. Certo è che senza la Russia la ISS è destinata ad andare in pensione prima del previsto: difficile, se non impossibile, che per una stazione spaziale ormai a fine ciclo di vita si decida di investire per rendersi autonomi da Mosca sostituendo gli attuali moduli russi. Anche tecnicamente è impossibile che la ISS sia in grado di operare senza il supporto di Mosca.

Immagine d'apertura: i cosmonauti russi espongono fuori dalla ISS lo Stendardo della Vittoria durante l'ultima passeggiata spaziale. La bandiera originale fu issata sul Reichstag di Berlino nel maggio 1945 dall'Armata Rossa in segno di vittoria dell'URSS sulla Germania nazista nella II Guerra Mondiale.