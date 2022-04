Scoperte sensazionali sulla Via Lattea: appuntamento al 12 maggio

Il 12 maggio è una data da segnare per conoscere qualcosa in più sulla nostra galassia. Tra due settimane l'ESO (European Southern Observatory) e l'EHT (Event Horizon Telescope) terranno una conferenza stampa per illustrare i risultati ottenuti dall'EHT sulla Via Lattea. Che si tratti di un evento di primo piano lo si intuisce dai toni altisonanti usati nella nota ufficiale che cita espressamente risultati sensazionali nella scoperta della Via Lattea.

All'evento parteciperanno il direttore generale dell'ESO, il direttore del progetto EHT e il presidente del comitato di collaborazione EHT. Un gruppo di esperti illustrerà i risultati e risponderà alle domande del pubblico. Per ora la nota ufficiale si limita a creare una grande aspettative senza svelare dettagli, ma voci di corridoio suggeriscono che l'evento possa riguarda la prima immagine di Sagittarius A, il buco nero al centro della nostra galassia.

Nel 2018 fu l'ESO a confermare l'esistenza di Sagittarius A, mentre l'anno dopo l'EHT svelò al mondo la prima spettacolare immagine di un buco nero, nello specifico M87, distante da noi 54 milioni di anni luce. All'epoca si disse che le osservazioni di Sagittarius A erano state complicate dai gas e dalle polveri presenti nella galassia, ma non è detto che in questi anni non siano state perfezionate le tecniche a tal punto da superare i precedenti limiti.