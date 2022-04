Asteroide sfiora la Terra, tornerà a trovarci tra 7 anni

A 7 anni dalla sua ultima visita ravvicinata, l'asteroide 2008 AG33, dal diametro stimato tra i 350 e i 780 metri, è tornato nei nostri paraggi, e nel corso della giornata di ieri (28 aprile) ha "sfiorato" la Terra, viaggiando ad una velocità di 37.400 km/h. Ovviamente il tutto va letto in termini astronomici: in questo senso un passaggio a 3,2 milioni di chilometri di distanza fa comunque di 2008 AG33 un NEO, Near Earth Object, ovvero "oggetto vicino alla Terra", e dunque da monitorare per scongiurare eventuali pericoli.

Per la NASA, infatti, qualsiasi oggetto spaziale entro 193 milioni di chilometri di distanza dal nostro pianeta è da catalogarsi come NEO: solo quelli che si muovono rapidamente nell'arco di 7,5 milioni di chilometri sono però classificati come "potenzialmente pericolosi".