Svolta nel trattamento dei rifiuti in plastica: ecco l'enzima che li "mangia" in 24 ore

Un giorno potremmo trovarci a dover ringraziare un enzima se riusciremo a ridurre l'impatto ambientale provocato dalla plastica. L'idea di sguinzagliare un catalizzatore per aiutarci nella lotta ai cambiamenti climatici non è affatto nuova: risale al 2016, quando un gruppo di ricercatori giapponesi trovò un batterio che si serviva di enzimi per decomporre il polietilene tereftalato, meglio conosciuto come PET, in qualche settimana. Un risultato eccezionale, se si considera che normalmente occorrono anche un centinaio di anni per degradare la resina le cui notevoli proprietà antiusura e di resistenza al degrado naturale sono allo stesso tempo croce e delizia, rappresentando un vantaggio finché il PET ci è utile e un serio rischio per la flora e la fauna soprattutto degli ambienti marini quando lo si smaltisce, per così dire, in modo superficiale.

IL 'PETASE FAST' PUÒ AVVIARE L'ECONOMIA CIRCOLARE DELLA PLASTICA

Negli anni la scoperta del gruppo di ricercatori giapponesi si è evoluta, dando fiducia alla scienza sul fatto che si potesse evolvere e migliorare ancora. Lo studio appena pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature lo certifica. Un team dell'Università del Texas è partita dai punti deboli della tecnologia di decomposizione artificiale basata sugli enzimi (che abbiamo provato a sfruttare anche per allungarci la vita) per cercare una via d'uscita con l'ausilio del machine learning. Il motivo per cui finora la scoperta del 2016 e le successive evoluzioni non hanno trovato applicazioni pratiche è da ricondurre principalmente all'incapacità dell'enzima di operare in modo efficiente a basse temperature e con valori di pH a volte molto diversi. Il team americano ha lavorato su questi aspetti mettendo a punto un modello di machine learning che potesse prevedere quali mutazioni di un enzima PETase gli avrebbero consentito di andare oltre i limiti.

Per far questo ci si è serviti di un'ampia gamma di prodotti in PET, dai semplici contenitori alle bottiglie d'acqua passando anche, persino, dai tessuti. L'enzima di "nuova generazione" ottenuto è stato denominato PETase FAST, acronimo di Funzionale, Attivo, Stabile e Tollerante, il quale si è mostrato in grado di scomporre la plastica a temperature comprese tra i 30 e i 50 gradi Celsius e con un'ampia gamma di pH. Messo alla prova con oltre 50 diverse tipologie di prodotti in PET, in alcuni casi si è dimostrato tanto efficace da degradare il materiale nel giro di 24 ore. L'aspetto più interessante è che l'enzima scompone il PET (un polimero) nel suo elemento base (monomero) a partire dal quale si possono poi realizzare dei nuovi oggetti in plastica, per cui il prodotto della decomposizione è un qualcosa che consente di risparmiare risorse. I ricercatori hanno brevettato la tecnologia e si augurano che possa essere messa in pratica.

Quando si considerano applicazioni per la pulizia dell'ambiente è necessario avere un enzima che funzioni nell'ambiente a temperatura ambiente - ha detto Han Alper, autore dello studio. - Questo requisito è il motivo per cui la nostra tecnologia in futuro avrà un vantaggio enorme. [...] Le possibilità garantite da questo processo per il riciclaggio all'avanguardia sono infinite in tutti i settori. Oltre a quello, ovvio, della gestione dei rifiuti, offre alle aziende di ogni settore la possibilità di riciclare i loro prodotti. Attraverso l'approccio sostenibile offerto da questo tipo di enzimi, possiamo iniziare a immaginare l'avvio di una vera economia circolare per la plastica.

