La tratta è stata portata a temine lo scorso 19 aprile e ha permesso all'elicottero di coprire una distanza orizzontale di 360 metri, salendo a circa 8 metri di altezza dal suolo e percorrendo tutto il viaggio in 152,9 secondi, a una velocità di circa 3,8 m/s . Nulla di strano e trascendentale rispetto a tratte ben più impegnative, ma è la foto che vi mostreremo a breve a dare un valore aggiunto all'operazione. In realtà, uno scatto simile era stato realizzato a distanza dal rover Perseverance in anticipo di qualche giorno, ma quello realizzato in volo da Ingenuity è di tutt'altro fascino.

Al contrario di quanto avveniva fino a qualche mese fa, i continui sucessi del piccolo elicottero Ingenuity su Marte non destano più tanto stupore come all'inizio e quelle che venivano considerate tratte ad alto rischio ora sono diventate quasi routine. Ma tutto cambia quando quello che sembra un semplice sorvolo del pianeta rosso permette in realtà di scattare delle foto più uniche che rare, e qualcosa del genere è successa durante il volo numero 26.

Possiamo vedere molto chiaramente i resti del paracadute in primo piano, particolarmente impolverati dopo oltre un anno di permanenza sul terreno marziano. Ma non è tutto, se guardate con attenzione la porzione superiore della foto sono visibili anche i resti dello scudo termico, con un'evidente spaccatura laterale come conseguenza dell'impatto con il terreno.

Al momento non sembra esserci l'intenzione di avvicinarsi ulteriormente con il rover per ulteriori indagini, poiché in questi giorni tutte le attenzioni sono focalizzate sui resti dell'antico delta fluviale, ma considerando che la procedura di atterraggio su Marte è stata la più documentata della storia umana non possiamo escludere un avvicinamento nei prossimi mesi. Oltre alla semplice curiosità a fini di documentazione, un eventuale controllo dei resti del paracadute e dello scudo termico potrebbe risultare utile allo sviluppo di sistemi di ammartaggio sempre migliori per le future missioni, perciò non possiamo escludere un'operazione simile da parte della NASA.