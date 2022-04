Missione Crew-4, la Freedom ha raggiunto con succcesso la ISS

Dopo quasi 16 ore di volo la navicella Freedom di SpaceX ha finalmente raggiunto la Stazione Spaziale Intenazionale completando con successo la procedura d'attracco. L'operazione è avvenuta di notte secondo il nostro fuso orario, ma in anticipo sulle previsioni. L'attracco è stato portato a termine all'01.37 di oggi, mentre l'apertura dello sportello è avvenuta alle 03.15 circa. Si tratta di fatto di un record di viaggio per la navicella di SpaceX, che fino ad oggi non aveva mai abbattuto il muro delle 16 ore per questa tratta.

Dopo l'apertura del portello gli astronauti hanno effettuato il loro ingresso a partire dal comandante della missione, Kjell Lindgren, seguito dal pilota Bob Hines dalla specialista di missione Jessica Watkins e dalla nostra Samantha Cristoforetti, Specialista di missione per conto dell'ESA (Agenzia spaziale europea). Ecco il momento dell'incontro da il vecchio e il nuovo equipaggio.