Hubble svela somiglianze affascinanti tra 25 esopianeti sparsi nell'universo

Un gruppo di scienziati ha scoperto un numero considerevole di esopianeti molto simili tra loro dal punto di vista dell'atmosfera, nonostante siano situati in parti molto distanti e apparentemente scollegate tra loro dell'universo. I pianeti, 25 in tutto, ricordano molto da vicino il nostro Giove: in altre parole sono giganti gassosi molto caldi e che orbitano a distanza relativamente ravvicinata alla loro stella, come il nostro Sole.

I pianeti sono stati individuati analizzando oltre 1.000 ore di dati raccolti dai telescopi spaziali Hubble e Spitzer (che hanno contribuito con 600 e 400 ore rispettivamente). Un'analisi più accurata ha mostrato che i pianeti condividono molteplici caratteristiche atmosferiche e di temperatura, oltre a svariate proprietà chimiche. Per esempio, si è osservato che nella totalità dei pianeti la cui temperatura superiore ai 2.000 kelvin è afflitto da inversione termica (l'atmosfera è più calda della superficie, per semplificare molto) e presentano sempre metalli in stato gassoso come ossido di titanio, ossido di vanadio e idruro di ferro; mentre in quelli la cui temperatura è inferiore ai 2.000 kelvin non c'è mai inversione termica e non ci sono i metalli citati sopra nell'atmosfera.