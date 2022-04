Missione Crew-4, lancio avvenuto con successo!

Dopo qualche giorno di ritardo sui piani originali, la missione di lancio Crew-4 operata da SpaceX per conto della NASA è finalmente andata a buon fine e i quattro astronauti, tra cui la nostra Samantha Cristoforetti , sono attualmente in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale .

Anche l'obiettivo successivo è stato centrato e il primo stadio è atterrato con successo sulla nave drone "A Short Fall of Gravitas" dopo 9 minuti e 34 secondi circa dlala partenza. Contemporaneamente sulla Dragon gli indicatori di gravità (per l'occasione due peluche, una tartaruga e una scimmia portata a quanto pare dalla Cristoforetti) hanno indicato l'ingresso in micrograviità.

Ora che il viaggio è in corso e la parte più delicata è stata archiviata, l'equipaggio della missione Crew-4 dovrà affrontare un altro step piuttosto delicato quale lo è quello dell'attracco alla Stazione Spaziale Internazionale. L'operazione dovrebbe avvenire stanotte e precisamente alle 02.15 di giovedì 28 aprile.

Per quanto riguarda l'apertura del portello principale che sancirà l'arrivo ufficiale degli astronauti della ISS dovremo attendere le 03.45. L'orario non è propriamente comodo per noi, ma chi vorrà seguire le operazioni di attracco e di benvenuto da parte degli astronauti attualmente a bordo della ISS, tutte le operazioni saranno trasmesse in diretta sia su NASA Live TV sia sul canale Youtube ufficiale di SpaceX.