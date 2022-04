Sole scatenato: tre brillamenti, quello di mezzo il più potente degli ultimi anni

I brillamenti solari ripresi dal Solar Dynamics Observatory della NASA il 19 aprile scorso sono davvero imponenti: le immagini in luce ultravioletta estrema mettono in chiara evidenza l'eruzione di materia dalla fotosfera della nostra stella in due distinte occasioni, la prima alle 3:35 del mattino (ora italiana), la seconda un paio di ore dopo, alle 5:57. Uno spettacolo che abbiamo visto in modo del tutto simile a inizio anno, quando sempre il Solar Dynamics Observatory riprese un brillamento di classe M5.5.

Brillamento solare: eruzione di radiazione elettromagnetica dalla fonosfera solare che viaggia alla velocità della luce (dunque la vediamo nell'esatto momento in cui avviene). Con un brillamento forte si verifica un aumento del livello di raggi X e di radiazioni ultraviolette estreme, e ciò causa la ionizzazione negli strati inferiori della ionosfera sul lato della Terra illuminato dal Sole. I segnali radio HF possono dunque degradare o essere temporaneamente del tutto assorbiti, causando un blackout nelle comunicazioni.

CLASSE M PER COMINCIARE

Il primo brillamento: classe M.7.3

Si è partiti alle 3:35 con il primo dei due brillamenti: classe M.7.3, dunque di severità moderata. Non per questo lo spettacolo è meno affascinante, con il fenomeno ben visibile nella parte in basso a destra.

SECONDO BRILLAMENTO IN CRESCENDO: CLASSE X

Il secondo brillamento: classe X2.2

Da M a X, ecco il secondo brillamento, questa volta appartenente alla classe più elevata che identifica i fenomeni più intensi. Si tratta del brillamento più potente dal 2017 ad oggi (X2.2, per la precisione): ha causato un temporaneo blackout radio alle strumentazioni di volo e a diversi sistemi di comunicazione in Asia. Un record per gli ultimi anni, ma non in termini assoluti comunque: basti pensare al brillamento solare del 2003, classificato X28.

Strong R3 radio blackout in progress (≥X1 - current: X2.25)

Follow live on https://t.co/3Xxrvc3cpA pic.twitter.com/UyxuQiGldq — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) April 20, 2022

TERZO BRILLAMENTO IL GIORNO SUCCESSIVO

Il terzo brillamento: classe M9.6

Il giorno successivo, 20 aprile, è avvenuto un terzo brillamento alle 9:59PM ET, alle 3:59 di mattina del giorno dopo in Italia. Anche in questo caso si tratta di un fenomeno appartenente alla classe M (M9.6).