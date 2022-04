La Cina vuole deviare un asteroide, il test è previsto entro il 2026

La Cina è tra i paesi che più stanno investendo sullo sviluppo del segmento aerospaziale e ne ha dato ampiamente prova in questi ultimi anni. Le missioni lunari Chang'e hanno permesso l'esplorazione del lato nascosto della Luna e la raccolta di campioni riportati successivamente sulla Terra, inoltre su Marte c'è un rover Cinese, Zhurong, attualmente in attività nella zona di Utopia Planitia, la stessa in cui atterrà il lander Viking 2 della NASA nel lontano 1976.

Contemporaneamente la Cina sta lavorando a un programma di difesa planetaria dagli asteroidi basato sulla deflessione come conseguenza di un impatto cinetico, del quale se ne è cominciato a parlare già lo scorso anno. Si era presa in considerazione l'idea di bombardare l'asteroide Bennu con 23 razzi Long March-5B (lo stesso della missione di raccolta campioni OSIRIS-REx), poiché considerato potenzialmente pericoloso per la Terra, ma forse quella era solo un'ipotesi e ora emergono nuovi dettagli più precisi sui piani futuri. Non si parla più di un obiettivo definito ma la linea d'azione resterà la medesima: l'idea è trovare un asteroide potenzialmente pericoloso per la Terra ed eseguire un test d'impatto cinetico entro il 2026.