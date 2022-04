Axiom Ax-1 tornata sulla Terra, la storica missione completata con successo

La missione Axiom Ax-1 è terminata dopo 17 giorni nello spazio. Si conclude dunque nel migliore dei modi la prima visita compiuta da un equipaggio composto interamente da privati, un risultato eccezionale destinato a fare la storia e a rivoluzionare i viaggi orbitali (e non solo) del futuro. Michael López-Alegría, Larry Connor, Eytan Stibbe e Mark Pathy sono tornati sulla Terra alle 1:06PM ET (le 19:06 in Italia) di ieri, 25 aprile: lo splash down della Dragon Endeavour è avvenuto correttamente davanti alle coste di Jacksonville in Florida dopo l'apertura dei quattro paracadute che ne hanno rallentato la discesa, avvenuta alla velocità di 25 piedi al secondo (poco più di 27km/h).

L'equipaggio ha trascorso a bordo della Stazione Spaziale Internazionale più tempo del previsto a causa delle condizioni meteo avverse nell'area in cui era fissato il rientro a Terra: i 10 giorni in orbita - di cui 8 sulla ISS - si sono così trasformati in 17 (10 a bordo della stazione spaziale). I membri hanno condotto oltre 25 esperimenti scientifici in collaborazione con diverse organizzazioni, testando inoltre tecnologie di auto-assemblaggio di habitat nello spazio.

Lo sportello è stato chiuso alle 7:26 PM ET del 24 aprile (le 01:26 del 25 in Italia), la navicella si è poi staccata dalla ISS alle 09:10 PM ET (le 03:10 del 25 in Italia) con a bordo i quattro astronauti privati e oltre 90kg di materiale scientifico, hardware e forniture della NASA. Per Axiom si è trattato della prima missione, cui ne faranno seguito altre - due all'anno, dice la società - necessarie affinché vengano completate le operazioni di trasporto e attracco dei suoi moduli privati alla ISS. Le operazioni termineranno nel 2024, e quella di Axiom diventerà così la prima stazione spaziale privata della storia.

QUALCHE DATO

Ax-1 ha passato 15 giorni a bordo della ISS, 17 nello spazio (più precisamente: 17 giorni, 1 ora e 49 minuti)

6,3 milioni di miglia percorse, pari a 10,14 milioni di km

240 orbite attorno alla Terra

Ax-1 prima missione completamente privata sulla ISS, nonché prima a scopo commerciale

ciascun membro della missione ha completato tra le 700 e le 1.000 ore di preparazione prima di partire

López-Alegría è il primo ad aver comandato sia una missione NASA, sia una missione commerciale (Axiom). É andato nello spazio per la quinta volta, è il recordman per numero di passeggiate spaziali ed ha contribuito a costruire la ISS nei primi anni 2000

Eytan Stibbe è il primo israeliano a bordo della ISS

25 studi di ricerca realizzati a bordo, 14 ore al giorno di lavoro (inclusi TESSERAE, habitat spaziale auto-assemblante, e la prima dimostrazione nello spazio dell'olotrasporto 3D bi-direzionale, app di realtà mista che sfrutta lenti per proiettare immagini tramite ologrammi

Larry Connor in un anno è andato dalle profondità degli oceani (Fossa delle Marianne incluse) all'orbita spaziale

Connor ha portato a bordo della ISS un pezzo di stoffa usato dai fratelli Wright nel primo volo a Kitty Hawk nel 1903

Ax-1 è il preludio alla missione Ax-2

