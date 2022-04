Astrobotic ha sollevato il sipario sul suo Peregrine lunar lander, il lander progettato per trasportare sulla Luna payload per conto terzi, a partire dalla Nasa. Per la prima volta l'azienda statunitense ha mostrato il dispositivo in una veste quasi definitiva. La sua prima missione è fissata per il quarto trimestre di quest'anno nell'ambito del programma CLPS (Commercial Lunar Payload Services) della Nasa, a sua volta parte integrante del progetto Artemis con il quale l'ente aerospaziale americano punta a riportare l'uomo sulla Luna. Se la missione sarà completata con successo, Peregrine potrebbe essere la prima navicella spaziale americana - Astrobotic ha sede a Pittsburgh - ad atterrare sulla Luna dai tempi del programma Apollo.