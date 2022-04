Spettacolare eclissi solare su Marte: ecco il video della Nasa

Il rover Perseverance della Nasa ha usato la sua telecamera Mastacam-Z per riprendere Phobos, una delle due lune di Marte, e studiare come cambia la sua orbita nel corso del tempo. In uno dei filmati si può assistere alla spettacolare eclissi solare dalla prospettiva marziana - si ricorda che il rover è atterrato sul Pianeta Rosso a febbraio dello scorso anno.

La ripresa video è stata realizzata il 2 aprile, nel 397° giorno marziano (sol) della missione. L'eclissi (parziale) è durata poco più di 40 secondi, molto meno dell'eclissi solare generata dalla Luna terrestre rispetto alla quale Phobos è circa 157 volte più piccola - l'altra luna marziana, Demios, ha dimensioni ancora inferiori. Non si tratta della prima eclissi documentata sua Marte - tra le varie si ricordano le immagini inviate dal rover Curiosity - ma è la ripresa con il maggiore ingrandimento e il frame rate più elevato mai realizzata.

Avviare per credere: