Marte, per case e infrastrutture potremmo aver bisogno dei batteri

Si tratta di un mattone batterico (nell'immagine in alto), ossia l'idea di realizzare delle infrastrutture a partire da un miscuglio tra il suolo marziano, una sostanza simile alla gelatina conosciuta come gomma di guar, urea, cloruro di nichel e... un batterio, Sporosarcina pasteurii, che farebbe da legante. Nessuna boutade, piuttosto un'idea "solida" che ha trovato spazio tra le colonne del giornale PLoS ONE. L'idea è già stata messa alla prova, dando risultati convincenti.

Naturalmente non utilizzando del suolo marziano vero e proprio ma con una riproduzione fedele in laboratorio. I batteri hanno confermato nei fatti il loro ruolo di primo piano nell'ottenimento di un impasto in grado di essere modellato: i microrganismi, sostentati dal cloruro di nichel che ha ridotto gli effetti tossici dell'alto quantitativo di ferro del suolo marziano, sono stati capaci di convertire l'urea in cristalli di carbonato di calcio, e hanno secreto un biopolimero appiccicoso.