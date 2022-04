Micronova: gli scienziati scoprono un tipo inedito di esplosione stellare

Per la prima volta, abbiamo visto che la fusione dell'idrogeno può avvenire anche in modo localizzato. L'idrogeno combustibile può essere contenuto alla base dei poli magnetici di alcune nane bianche, in modo che la fusione avvenga solo in tali poli. Questo porta ad un'esplosione la cui forza è pari a circa un milionesimo di quella di una nova, da cui il nome micronova.