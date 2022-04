Il satellite Europa è simile alla Groenlandia e potrebbe ospitare forme di vita

Eppure se potessimo camminare sulla sua superficie lo spettacolo a cui assisteremmo sarebbe davvero unico: immaginate una distesa di ghiaccio interminabile con numerose creste che si sviluppano in altezza per 150-200 metri, e sopra di noi l'immenso pianeta Giove, che a vista apparirebbe circa 24 volte più grande rispetto alla nostra Luna. Dannatamente affascinante e inospitale allo stesso tempo.

Abbiamo imparato a conoscerlo negli anni '70 grazie alle prime foto scattate dalla strumentazione delle sonde Pioneer 10 e 11, ma i dati più interessanti sono arrivati sul finire degli anni '90 grazie alla sonda Galileo, che ci ha permesso di comprendere meglio le sue caratteristiche superficiali. Oggi sappiamo quindi che la parte esposta di Europa è completamente ghiacciata e che le temperature toccano i -220°. La sua tenue atmosfera è composta principalmente da ossigeno e il suo campo magnetico lo protegge dalle radiazioni emesse da Giove, tuttavia lo strato di gas che circonda il satellite è troppo tenue per renderlo respirabile per l'uomo.

C'è un satellite naturale nel nostro sistema solare che continua ad attrarre in modo particolare l'attenzione della comunità scientifica: si tratta del satellite gioviano Europa, le cui dimensioni sono solamente di poco inferiori a quelle della nostra Luna, ma in quanto a caratteristiche geologiche risulta decisamente più attraente.

Un recente studio pubblicato su Nature (in FONTE) ha preso in analisi alcune creste superficiali scoprendo una incredibile somiglianza con alcune formazioni geologiche piuttosto note che troviamo anche in Groenlandia.

Eppure Europa presenta delle caratteristiche distintive a lungo studiate ma tuttora misteriose, e tra tutte non possiamo non citare le creste di cui sopra, incredibilmente visibili già dalle immagini satellitari e che negli anni sono state oggetto di ogni tipologia di speculazione.

Quelle individuate sulla Terra appaiono come una versione ridotta rispetto alle creste di Europa, ma la forma lineare delle creste e la depressione presente nel mezzo fa pensare a un'origine simile. Il geofisico della Stanford University, Riley Culberg, autore principale dello studio, afferma che se potessimo tagliarle trasversalmente si presenterebbero come la lettera maiuscola "M". Queste doppie creste in alcuni casi si estendono per centinaia di km, sono generalmente alte 150-200 metri, e le cime distano tra loro da 500 mt a 1 km circa.

Se l'aspetto è simile a quello terrestre anche l'origine potrebbe essere la medesima, e per quanto riguarda le creste della Groenlandia sappiamo che sono il frutto del ricongelamento delle acque sotterranee, della pressurizzazione e successiva frattura di una sacca d'acqua vicino alla superficie. Possiamo quindi ipotizzare che, similmente a quanto avviene sulla Terra, anche su Europa l'acqua non sia poi così profonda in queste aree. Ma l'aspetto più entusiasmante della questione è che queste sacche d'acqua potrebbero rappresentare un habitat ideale per la formazione di attività microbiologica, un secondo ambiente rispetto a quello oceanico sotterraneo di cui si è a lungo ipotizzato.

"La presenza di acqua liquida nel guscio di ghiaccio suggerirebbe che lo scambio tra l'oceano e il guscio di ghiaccio è comune, il che potrebbe essere importante per il ciclo chimico che aiuterebbe a sostenere la vita. Le acque poco profonde, in particolare, significano anche che potrebbero esserci obiettivi più facili da visualizzare o campionare per future missioni spaziali che potrebbero almeno preservare le prove della vita senza dover accedere completamente all'oceano profondo".

Queste le parole di Culberg, che aprono nuovi spiragli di ricerca e soprattutto a un possibile approccio diretto alla superficie di Europa rispetto alla semplice osservazione via satellite delle sue caratteristiche.

La prossima missione di studio sarà Europa Clipper, la cui partenza è prevista nel 2024, e ad occuparsi del lancio sarà ancroa una volta SpaceX, che utilizzerà un razzo Falcon Heavy per inviare la preziosa strumentazione fuori dall'orbita terrestre. Ma si tratterà di una missione di studio e osservazione, dunque per progetti più avanzati che prevedono l'invio di robot sulla sue superficie dovremo attendere ancora un po'.