Obiettivi climatici, siamo ancora in tempo. Ma lo studio avverte: "Serve una capriola"

Nonostante però le convention sul clima, i mea culpa dei governi, gli impegni e le firme dei politici, uno studio pubblicato su Nature ci ricorda che continuiamo a incedere in direzione contraria. Ma che c'è ancora tempo, sia pure poco, per rientrare in carreggiata, ammesso che ci sia la volontà di fare una violenta inversione a U. Lo studio mostra in modo abbastanza chiaro che quello di limitare il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius, un obiettivo che i "grandi" del Pianeta avevano concordato nell'accordo di Parigi del 2015, quasi non è più raggiungibile.

'BUONE NOTIZIE, SE PENSATE CHE I GOVERNI RISPETTERANNO ACCORDI'

Malte Meinhausen, studioso del clima presso l'Università di Melbourne e primo autore dell'articolo pubblicato da Nature, sottolinea che attualmente la temperatura media della Terra è andata su di 1,1 gradi Celsius sull'era pre industriale e che rimane ancora del margine per rallentare la nostra corsa bendata verso l'estinzione. Ma "non è una buona notizia - dice Meinhausen - perché lo studio evidenzia in modo chiaro come sia necessaria un'azione decisa in questo decennio per avere la possibilità di non superare di troppo l'incremento di +1,5 gradi (sull'era pre industriale, ndr)".

Lo studio ha analizzato prima gli obiettivi per il 2030 concordati dalle nazioni, rispettando i quali l'aumento delle temperature, sempre rispetto all'era pre industriale e al checkpoint di fine secolo, potrebbe rientrare nella forbice tra gli 1,6 e i 4,4 gradi Celsius. Se finiremo più vicini a uno o all'altro estremo dipenderà da quanto saremo ligi, noi e i "grandi inquinanti" che se ne sono fatti carico, sugli obiettivi di lungo termine, quindi l'azzeramento delle emissioni nette: rispettando ciascuno degli impegni assunti , al 2100 avremo un aumento tra gli 1,9 e i 2 gradi.

"In fin dei conti si tratta di una buona notizia se ritieni che i Paesi manterranno le loro promesse in toto e le realizzeranno in tempo", ha detto Andy Pitman, direttore dell'ARC Center of Excellence for Climate Extremes australiano. Ma lo faranno? Gli obiettivi 2030 sono fortemente a rischio: lo studio rileva che per quella data, ai ritmi attuali, immetteremo in atmosfera tra il 6 e il 13% di anidride carbonica in più rispetto ai livelli del 2010, quando invece per rispettare l'obiettivo di contenere l'aumento di temperatura a 1,5 gradi, secondo l'Intergovernmental Panel on Climate Change, dovremmo immettere il 45% di CO2 in meno rispetto al 2010.

Il tutto in meno di otto anni: più che inversione a U dovremmo fare una capriola.