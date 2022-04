ESA e Russia si separano: fine dei rapporti. Quali conseguenze sulla corsa allo spazio?

L'Europa interrompe tutti i rapporti con la Russia in materia spaziale. L'annuncio dell'Agenzia Spaziale Europea, pur nella sua gravità, era del resto atteso, considerando il prolungarsi della guerra in Ucraina che allontana non solo la pace, ma anche Mosca dal Vecchio Continente. Già il mese scorso il direttore di Roscosmos Dmitry Rogozin - ormai diventato famoso per le sue uscite velatamente provocatorie - aveva fatto capire come i rapporti, in questo momento storico, fossero talmente logori da considerare inevitabile uno stop. Stesso discorso anche a livello globale, con la Russia che ha interrotto la collaborazione con la Stazione Spaziale ISS fino alla "rimozione completa e incondizionata delle sanzioni illegali".