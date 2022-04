Hubble individua un buco nero primordiale, ha oltre 13 miliardi di anni

Si chiama GNz7q e potrebbe rappresentare l'anello mancante tra le giovani galassie di formazione stellare e i buchi neri supermassicci. L'aspetto incredibile della scoperta è che l' avevamo sotto gli occhi da tempo ma fino ad oggi era sfuggito alla vista degli astronomi, infatti GNz7q è stato identificato in una delle due aree del cielo notturno più studiate, ossia il Great Observatories Origins Deep Survey-North (GOODS-North).

Il telescopio spaziale Hubble è stato più che mai foriero di importanti risultati scientifici nell'ultimo periodo e, dopo aver individuato quella che è stata riconosciuta come la stella primordiale per eccellenza , ha permesso a un team di astronomi di rilevare un oggetto cosmico ancestrale che gli astronomi ipotizzano essere uno dei primi buchi neri dell'universo mentre attraversava una fase di rapida crescita.

L'ANTENATO DEI BUCHI NERI SUPERMASSICCI

Come visibile dall'immagine superiore, Hubble è stato in grado di identificare questa misteriosa sorgente compatta di luce ultravioletta e infrarossa che nulla ha a che vedere con l'emissione tipica delle galassie, ma risulta coerente con la radiazione che ci si aspetta di rilevare da un buco nero primordiale in rapida formazione.

Oggetti cosmici di questo genere sono stati fino a oggi solamente teorizzati e simulati al computer, ma a tutti gli effetti questa potrebbe essere la prima volta che riusciamo a identificarne uno. Secondo Seiji Fujimoto, astronomo del Niels Bohr Institute dell'Università di Copenaghen e autore principale dell'articolo pubblicato su Nature (in FONTE) che descrive questa scoperta, le proprietà elettromagnetiche dell'oggetto sono in accordo con le previsioni delle simulazioni teoriche e GNz7q è il primo esempio di buco nero primordiale nel nucleo polveroso di una galassia primordiale di formazione stellare, o anche nota come "Starburst".

Ciò si sposa molto bene con una delle teorie più condivise dalla comunità scientifica, secondo la quale i buchi neri supermassicci potrebbero aver cominciato il loro ciclo al centro delle prime galassie Starburst prima di espellere gas e trasformarsi in Quasar estremamente luminosi.