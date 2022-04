Salgono le temperature e i licheni spariscono: rischiamo la desertificazione

24 anni di costanti osservazioni alla crosta biologica di un'area protetta e incontaminata del parco nazionale delle Canyonlands, negli USA, hanno prodotto l'ennesimo allarme di massima allerta sulla sofferenza della Terra per il cambiamento climatico. Il Pianeta è sempre più inospitale per gli esseri viventi, siano essi uomini, animali o piante. È quel che emerge da uno studio pubblicato oggi al Proceedings della National Academy of Sciences sulla base di dati e misurazioni tra il 1996 e il 2020.

In particolare lo studio si è concentrato sulla (mancata) proliferazione di licheni, batteri e muschi, i quali riuscendo a trattenere l'acqua in superficie producono dei nutrienti cruciali per la nascita e la sopravvivenza di organismi e micro organismi. Venendo a mancare l'acqua il terreno si secca del tutto, rimanendo esposto all'erosione e innestando una spirale involutiva che inaridisce ulteriormente l'intera zona, dal momento che, privo di nutrienti, il "verde" non può sopravvivere e costituire fonte di sostentamento per gli animali. Insomma, secondo la ricercatrice Rebecca Finger-Higgens titolare dello studio, gli effetti coinvolgono a cascata l'intero ecosistema. Il tutto è riconducibile al cambiamento climatico. Il sud ovest degli Stati Uniti si riscalda senza sosta: negli ultimi 50 anni le rilevazioni meteorologiche nella zona delle Canyonlands mostrano un innalzamento medio delle temperature di 0,27 gradi centigradi ogni dieci anni, ma a preoccupare maggiormente è il decorso degli ultimi anni in cui le temperature sono andate su a un ritmo maggiore.

Un ruolo cruciale è svolto dai licheni, in particolare - spiegano Finger-Higgens e il suo team - da quelli che convertono l'azoto dissolto nell'aria in forme utili ai microrganismi. Tra il 1967 e il 1996 questa tipologia di licheni ha costituito mediamente il 19% della biocrosta, mentre dal '96 a oggi sono calati al 5% appena, con prospettive future tutt'altro che rosee. I ricercatori hanno osservato come prima del 2003 talvolta la percentuale di licheni calava per poi tornar su ai livelli abituali, mentre negli ultimi anni è crollata senza mostrare il minimo segnale di ripresa.

Questo studio è un indicatore precoce del fatto che le croste del suolo del deserto potrebbero essere a un punto di svolta, perdendo la loro capacità protettiva dall'erosione e altri benefici - ha detto Finger-Higgens. Questo dimostra l'importanza di un lavoro continuo di ricerca.

Le biocroste sono ovunque nelle zone aride della terra ed esistono poche osservazioni a lungo termine condotte in questi ambienti fragili- gli fa eco Scott VanderKooi, direttore del Southwest Biological Science Center dell'USGS, lo United States Geological Survey. L'USGS e i nostri partner continuano a dare priorità alla ricerca per il ripristino della biocrosta, così da fornire dati che aiutino a prendere decisioni migliori per la gestione del territorio.

I fronti in emergenza a causa del cambiamento climatico sono parecchi, e il dramma si consuma nel momento in cui ci si rende conto che gli sforzi attuali non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi climatici. Bisogna fare di più, e subito.

In apertura immagine generica, fonte Storyblocks.