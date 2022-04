Missione Ax-1, il lancio di SpaceX è un successo | Attracco ISS alle 13.45

Ax-1 ha segnato il quinto volo per il primo stadio di questo Falcon 9, che è anche coinciso con il suo quinto atterraggio avvenuto circa 9 minuti dopo il decollo sulla nave drone di SpaceX, A Shortfall of Gravitas, che era in attesa nell'Oceano Atlantico.

Durante la permanenza i quattro membri del team condurranno 25 esperimenti scientifici in circa 100 ore di lavoro, ma sarà solo il primo di quatttro viaggi che Axiom Space intende condurre in collaborazione con SpaceX. È noto che l'obiettivo a lungo termine di Axiom Space è quello di costruire una flotta di stazioni spaziali commerciali, a cominciare da Axiom Station. La società prevede di collegare il primo modulo della stazione Axiom alla ISS già nel 2024, prima di staccarsi e costruire una piattaforma in grado di funzionare autonomamente. Queste prime missioni avranno lo scopo di aiutare Axiom a stabilire protocolli e procedure utili per condurre le future missioni di volo spaziale umano sulla propria piattaforma quando questa sarà pronta.