Studi come questi ovviamente non servono solo a fare una classifica dei pianeti più inospitali dell'universo, ma offrono ai ricercatori una visione migliore della diversità, della complessità e della chimica esotica che si svolgono in mondi lontani all'interno della nostra galassia come spiega David Sing della Johns Hopkins University di Baltimora, nel Maryland:

Non abbiamo ancora una buona comprensione delle condizioni metereologiche in diversi ambienti planetari. Per quanto riguarda la Terra tutte le nostre previsioni meteorologiche sono ancora perfettamente sintonizzate su ciò che possiamo misurare. Ma quando rivolgiamo lo sguardo verso un esopianeta distante le nostre capacità predittive sono limitate, perché non abbiamo costruito una teoria generale su come tutto in un'atmosfera si fonde e reagisce a condizioni estreme. Anche se conosciamo la chimica e la fisica di base, non sappiamo come poi si manifesterà in modi complessi.