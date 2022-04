Tutto pronto per quella che potrebbe essere ricordata come una delle più importanti imprese spaziali degli ultimi anni. Si parla della missione Ax-1, abbreviazione di Axiom-1 a significare il primo volo con equipaggio privato di Axiom Space diretto sulla ISS a bordo di una capsula Dragon di SpaceX. La compagnia aerospaziale di Elon Musk avrà quindi un ruolo determinante per dare un significativo impulso al mercato dei viaggi spaziali commerciali.

Mai in passato era salito sulla ISS un equipaggio formato esclusivamente da privati cittadini - nell'ultimo ventennio i pochi turisti spaziali che hanno visitato la ISS lo hanno fatto insieme ad astronauti professionisti. Se tutto andrà come previsto, ad entrare nella storia sarà nelle prossime ore il gruppo formato da Michael López-Alegría (comandate della missione ed ex astronauta della Nasa), e da un trio di passeggeri paganti: Larry Connor, Mark Pathy e Eytan Stibbe.