Zampa di dinosauro spezzata dall'asteroide 66 milioni di anni fa: scoperta straordinaria

IL RITROVAMENTO A TANIS, NEL NORD DAKOTA

In realtà il posto non era nemmeno del tutto sbagliato, se vogliamo essere precisi: il preziosissimo ritrovato non è stato scoperto infatti nel luogo dell'impatto, avvenuto in quello che oggi definiamo Cratere di Chicxulub , nella penisola dello Yukatán, bensì a 3.000km di distanza, a Tanis , nel Nord Dakota, dove gli effetti della devastazione sono stati altrettanto drammatici. Si tratta del primo ritrovamento riconducibile ad un dinosauro morto a causa del drammatico impatto : sino ad oggi, infatti, erano stati identificati fossili di pesci spatola e storioni .

L'ESCLUSIVO DOCUMENTARIO DELLA BBC

Non sono presenti segni di morsi o di malattie, pare proprio che l'arto sia stato spezzato nel giro di un istante nel momento del contatto. Ed è perfettamente conservato, spiega la BBC che per tre anni ha lavorato nel sito e che il 15 aprile presenterà un esclusivo documentario sulla scoperta con la voce narrante di Sir David Attenborough, il più grande divulgatore scientifico inglese vivente (e star di Instagram a 96 anni). L'arto è completo di pelle, perfettamente conservato: molto probabilmente il dinosauro - così come gli altri esseri viventi in quel momento - non si sono nemmeno accorti di quello che stava accadendo.

La BBC mostrerà nel documentario "Dinosaurs: The Final Day" reperti mai mostrati al pubblico sino ad oggi: non solo la zampa del dinosauro, ma anche un fossile di tartaruga con un paletto di legno infilzato, l'embrione di uno pterosauro volante conservato all'interno dell'uovo e persino un frammento dell'asteroide che ha causato il terribile impatto. E tra questi ci sarà anche il fossile di pesce spatola: nelle branchie sono state ritrovate piccole sferule di roccia fusa respirate dal pesce, all'interno delle quali sono presenti particelle di origine extra-terrestre. Questa è stata un'ulteriore dimostrazione della teoria dell'impatto da asteroide nell'area centro-nord americana.