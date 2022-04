Hubble, un'altra splendida cartolina dallo spazio: ecco la galassia a spirale NGC 5921

COS'È UNA GALASSIA A SPIRALE BARRATA

Si tratta, più nel dettaglio, di una galassia a spirale barrata , e cioè dal cui bulbo centrale si dipartono due propaggini di stelle che ricordano una barra. In queste galassia i bracci curvi della spirale si sviluppano a partire dalla barra invece che dal nucleo. Allo stato attuale si ritiene che all'incirca la metà di tutte le galassie a spirale conosciute appartenga a questa categoria, cui sicuramente afferisce anche la nostra Via Lattea.

Osservare e studiare altre galassie a spirale barrate, quindi, è un motivo di particolare interesse per la comunità scientifica dal momento che costituisce un'occasione per vedere dall'esterno come appare la Via Lattea nella sua interezza, riuscendo così ad elaborare modelli evolutivi sempre più accurati.

UNO STUDIO SUI BUCHI NERI SUPERMASSICCI

Lo scatto in questione (che potete scaricare alla massima risoluzione seguendo il link in FONTE) è stato effettuato impiegando la Wide Field Camera 3 di Hubble, strumento che dispone di un canale per la luce ultravioletta e visibile (UVIS) e uno per l'infrarosso (NIR).

Lo studio scientifico alla base dell'immagine è il frutto dello sforzo congiunto del telescopio spaziale Hubble e dell'osservatorio terrestre Gemini, costituito da due grandi telescopi dal diametro di 8 metri collocati in Cile e nelle Hawaii: lo scopo è quello di comprendere meglio la relazione tra le galassie come NGC 5921 e i buchi neri supermassicci che queste contengono. I buchi neri supermassicci (o supermassivi) sono la tipologia più grande di buco nero con una massa milioni o miliardi di volte superiore a quella del Sole. Si ritiene che ogni galassia - via Lattea compresa - al proprio centro contenga un buco nero supermassiccio.

Il contributo di Hubble in questo contesto di studio più ampio è stato quello di determinare le masse delle stelle nelle galassie e di effettuare misurazioni che aiutano a calibrare le osservazioni di Gemini. Insieme, le osservazioni di Hubble e Gemini hanno fornito agli astronomi un censimento dei vicini buchi neri supermassicci in una diversa varietà di galassie.