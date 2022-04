AI radiologa fa i referti dei raggi X: come la tecnologia sta cambiando le visite mediche

L'intelligenza artificiale al posto del radiologo in carne ed ossa? É possibile, soprattutto ora che ChestLink è diventato realtà. Inutile negarlo: manca personale negli ospedali, e quello del radiologo è una professione non più diffusa come una volta. E allora perché non sostituirlo con una mente intelligente non umana ma, appunto, artificiale? Del resto non si tratterebbe nemmeno della prima incursione dell'IA nel mondo medicale: si pensi all'algoritmo capace di valutare in un attimo il rischio infarto, ad esempio, o ai modelli impiegati per capire quali pazienti malati di Covid-19 rischiano di aggravarsi.

L'azienda che ha sviluppato la tecnologia si chiama Oxipit, e si vanta di essere la prima ad aver implementato una soluzione per una diagnosi fatta da un'app AI. Secondo il CEO Gediminas Peksys in questo modo il 15-40% del flusso di refertazione giornaliero può essere automatizzato.

Certo è che di strada bisogna ancora farne prima che la tecnologia - e l'intelligenza artificiale con i suoi algoritmi in particolare - sia in grado di sostituire del tutto l'uomo. ChestLink funziona infatti solo su pazienti sani "in cui l'applicazione è altamente sicura che i raggi X non presentino anomalie". In altre parole, l'AI gestisce solo l'iter classico della visita, quello cioè che non prevede approfondimenti specifici al torace o analisi diverse da quelle standard di controllo (nel caso contrario viene richiesto l'intervento umano per la refertazione). E si limita alla mera analisi dell'immagine, senza conoscere ad esempio dettagli su pregressi, stato di salute del paziente o altri dati che possono contribuire a definire il quadro clinico.