I pantaloni più vecchi del mondo hanno 3.000 anni: capolavoro tecnologico

I pantaloni appartennero probabilmente a un guerriero d'élite, a giudicare dal resto degli oggetti ritrovati nella tomba. Oltre ai pantaloni, in lana, il cosiddetto "Turfan Man" (dall'area geografica in cui proviene) indossava un poncho stretto in vita, stivali alti fino alla caviglia e una fascia in lana per il capo decorata con dischi in bronzo e conchiglie. C'erano poi delle briglie, un morso e un'ascia da battaglia, il che suggerisce che l'uomo abbia passato una vita a combattere, prevalentemente in sella a un cavallo .

Quelli che vedete nell'immagine di apertura sono i pantaloni più vecchi del mondo (quantomeno tra quelli ritrovati finora): sono stati scoperti in un antico cimitero cinese già qualche anno fa, e nel 2014 la datazione al carbonio ha stabilito che risalgono a un periodo variabile tra il tredicesimo e il decimo secolo prima di Cristo, e quindi hanno circa 3.000-3.300 anni di età . Già il fatto che siano rimasti integri, peraltro in condizioni relativamente buone, così tanto a lungo, è un dettaglio straordinario, ma con l'aiuto di un esperto tessitore è emerso che sono anche una meraviglia costruttiva, soprattutto per l'epoca.

UNA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA

Oggi diamo questo tipo di indumento per scontato, ma ai tempi furono una sorta di rivoluzione tecnologica: i guerrieri a cavallo necessitavano di una copertura per le gambe flessibile abbastanza da permettere di muoversi (e attaccare, se necessario) liberamente e senza che il tessuto si strappasse; al tempo stesso, serviva quanto più rinforzo possibile nei punti deboli, per esempio le ginocchia. La soluzione elaborata dai tessitori dei pantaloni in oggetto è stata di incorporare tecniche diverse, in totale quattro (tre di tessitura e una di intreccio del filo per le cuciture) in un unico prodotto.

Per la maggior parte dei pantaloni i tessitori cinesi usarono l'armatura (nel settore tessile l'armatura è il modo in cui i fili dell'ordito si intrecciano con quelli della trama) a saia, di cui alcune varianti sono estremamente diffuse ancora oggi per il confezionamento di molteplici tessuti, tra cui il denim, il tweed, il fustagno e il tartan. Le prime tracce di impiego dell'armatura a saia risalgono addirittura a circa 300 anni prima della loro comparsa nei pantaloni del Turfan Man. Questa armatura è nota per essere molto resistente ma anche ragionevolmente flessibile (pensate appunto ai jeans) - una buona via di mezzo per la base del pantalone; i tessitori hanno tra l'altro previsto un cavallo di dimensioni più ampie per garantire la massima libertà di movimento.