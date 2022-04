Inquinamento atmosferico mai così elevato, agire ora può ancora cambiare il mondo

Era particolarmente atteso il nuovo report IPCC dopo il drammatico appello rivolto al mondo intero il mese scorso. É ormai inutile parlare di ultima chiamata, per certi versi si è già oltrepassato il punto di non ritorno ma ancora si può - e si deve - pensare a mitigare gli impatti dell'attività antropica rallentando l'innalzamento della temperatura terrestre. É una questione primaria per la generazione attuale e per quelle future, specie considerando che il decennio passato è stato quello in cui si sono registrati i più alti livelli di gas serra in atmosfera della storia (da quando esistono gli strumenti di rilevazione).

Nel Sixth Assessment Report, l'Intergovernmental Panel on Climate Change avvisa che si rende necessaria un'azione profonda e immediata, pena il mancato raggiungimento dell'obiettivo 1,5 °C (che significa raggiungere il picco nel 2025 e ridurre le emissioni del 43% entro il 2030). C'è ancora una flebile speranza, perché sì, l'inquinamento non è mai stato così elevato come ora, ma il tasso di crescita è in frenata e ciò significa che qualcosa di buono si sta facendo, specie dal punto di vista energetico con politiche ad hoc sull'incentivazione delle rinnovabili.

Obiettivo 1 (preferito): contenimento aumento temperatura di 1,5 °C entro il 2050. Picco emissioni entro il 2025, riduzione del 43% entro il 2030.

Obiettivo 2: contenimento aumento temperatura di 2 °C entro il 2050. Picco emissioni entro il 2025, riduzione del 25% entro il 2030.