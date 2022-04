Tra pochi giorni l'esplorazione spaziale cambierà per sempre

La missione durerà una decina di giorni (otto di permanenza e due di viaggio). I quattro saranno viaggeranno sulla capsula Dragon Endeavour di SpaceX, e il razzo sarà un Falcon 9, sempre della stessa società di Elon Musk. Il "biglietto" è costato intorno ai 55 milioni di dollari per tre dei quattro astronauti - e non sono stati nemmeno sufficienti. La NASA a quanto pare copre una frazione dei costi.

Benché la missione sia formalmente catalogata come "turismo spaziale", i quattro sono ben lungi dall'essere degli sprovveduti. Il capitano della missione, Michael López-Alegría, è un ex astronauta NASA (di fatto sarà l'unico che volerà "per lavoro"), mentre i tre "turisti" hanno ampia esperienza nell'aeronautica, sia privata sia militare. Avrebbero potuto essere arruolati dalle agenzie spaziali, per farla breve.

Nel corso della loro permanenza a bordo della ISS, gli astronauti porteranno a compimento diversi esperimenti e test, sia sugli impatti sulla salute del viaggio spaziale sia per esempio di coltivazione del cibo a gravità zero. Per Axiom Space è anche un "test flight" nel percorso verso la costruzione della propria stazione spaziale, che dovrebbe avvenire nei prossimi anni. Ed è un test fondamentale anche per le agenzie spaziali occidentali, che saranno molto curiose di capire quanto il settore privato potrà dare loro una mano, ora che hanno perso un alleato del calibro della Russia.