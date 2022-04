Su Marte regna il silenzio, lo rivela il primo studio sul suono

L'arrivo lo scorso anno del rover Perseverance su Marte ha fornito agli scienziati operanti sulla Terra diverse opportunità di studio e tra queste è apparsa sin da subito interessante quella riguardante le caratteristiche del suono e la sua propagazione. Il pianeta rosso presenta un ambiente notevolmente diverso da quello terrestre e se a livello teorico lo sapevamo molto bene, l'arrivo delle prime registrazioni ha fornito una conferma che ha dato il "la" a ulteriori approfondimenti. Uno tra gli aspetti più interessanti delle strumentazioni del rover Perseverance è la presenza di due microfoni in grado di captare e registrare i suono ambientali. Per chi non lo ricordasse, Il primo campione ambientale è stato registrato in fase di arrivo sul pianeta rosso (ricordate i 7 minuti di terrore?), mentre l'altro, quello più utilizzato attualmente, fa parte dello strumento scientifico SuperCam e ci ha già ritornato il primo campione audio del suo laser e alcuni rumori ambientali. Sono seguite altre catture audio e numerose registrazioni che hanno permesso a un team internazionale di scienziati di portare avanti il primo studio approfondito sulle caratteristiche del suono in un ambiente come quello marziano.

CARATTERISTICHE DEL SUONO MARZIANO

I risultati sono entusiasmanti e oltre a dettagliare meglio il comportamento delle onde sonore in un'atmosfera più rarefatta di quella terrestre, portano alla conclusione che le registrazioni audio potrebbero essere utilizzate anche per rilevare i cambiamenti di pressione atmosferica, o addirittura fornire una miglior valutazione sullo stato di salute del rover. Lo studio arriva alla conclusione che la sottile atmosfera composta principalmente da anidride carbonica rende il pianeta molto silenzioso. Un altro effetto della composizione atmosferica è la bassa velocità di propagazione delle onde sonore, che a quanto pare varia anche una seconda delle tonalità. Sulla Terra il suono viaggiano tipicamente a 343 m/s, senza distinzioni radicali o percepibili nel tono. Su Marte i suoni più gravi viaggiano a circa 240 m/s, mentre quelli più acuti a circa 250 m/s. Un'altra conseguenza della sottile atmosfera marziana è la distanza raggiungibile dai suoni, molto minore rispetto a quanto avviene sulla Terra, e anche in questo caso legata alla tonalità e di conseguenza alla frequenza. La ricerca conferma che i suoni più acuti sono quelli meno in grado di propagarsi: per fare un esempio, un suono acuto che sulla Terra è percepibile a 65 metri di distanza (a titolo esemplificativo superiore ai 2.000 Hz), su Marte si disperde completamente in soli 8 metri circa. Si tratta quindi di un valore, quello della distanza, che scende all'aumentare dela frequenza.

COSA SENTIREBBERO LE NOSTRE ORECCHIE SU MARTE

Ora che abbiamo appurato le caratteristiche del suono, possiamo quindi provare a immaginare cosa sentirebbero le nostre orecchie se potessimo essere su Marte a fianco del rover Perseverance. L'aspetto più entusiasmante per molti potrebbe essere la predominanza del silenzio. Marte è perlopiù un luogo tranquillo nel quale le differenti velocità con cui le frequenze sonore si propagano rendendo il suono più cupo e ovattato. Un piccolo aiuto nel capire meglio quanto descritto ce lo offre la registrazione NASA di cui sopra, al cui interno troviamo campioni sonori di varie tipologie e registrati durante i primi 216 giorni. Ad aiutarci ulteriormente in questa comprensione è stato anche l'elicottero Ingenuity (presente nella registrazione), il cui suono delle pale in movimento è stato registrato dal microfono della SuperCam, che ha captato principalmente una frequenza sonora a 84 Hz (molto basso in sostanza) quando le pale dell'elicottero erano in rotazione a 2.500 giri. Lo studio dei suoni più alti, invece, è stato effettuato grazie al rumore del laser della SuperCam, la cui frequenza si attesta attorno ai 2.000 kHz.

Un ultimo aspetto da tenere in considerazione è il cambio di pressione atmosferica al variare delle stagioni, che come abbiamo visto poco sopra, influenza incredibilmente l'esperienza sonora marziana. Tradotto in termini semplici possiamo dire che all'aumentare della pressione, ossia all'avvicinarsi dei mesi autunnali, Marte diventa più rumoroso, per poi ritornare leggermente più silenzioso in inverno e in primavera. Il team di scienziati ritene quindi che, se vogliamo utilizzare il suono per studiare meglio il clima e la geologia di Marte, i mesi a venire potrebbero essere quelli più produttivi. Tutti i risultati di questa interessantissima ricerca sono stati pubblicati l'1 aprile su Nature (in FONTE), ma si tratta solamente l'inizio di uno studio approfondito che porterà a risultati ancora più dettagliati.