Super Heavy B7, il booster aggiornato di SpaceX è pronto ai test

SpaceX ha trasportato su launch pad il nuovo primo stadio Super Heavy, ossia la versione rivista e aggiornata che sarà utilizzata in futuro assieme alla navicella Starship. L'operazione ha preso piede a cominciare dal 30 marzo con l'avviso di chiusura temporanea delle strade in vista delle operazioni effettive di trasporto, di fatto avvenute durante la scorsa giornata.

Dall'area di assemblaggio nota come High Bay, il booster è stato trasportato all'area di test, dove nel frattempo un altro team di SpaceX ha preparato il sito per il suo arrivo. Una volta che B7 ha lasciato High Bay sono immediatamente cominciati i lavori sul prototipo successivvo, il booster B8, a dimostrazione che negli stabilimenti di SpaceX non si perde tempo.

Prima dell'arrivo di B7 nell'area di test, la maggior parte dei lavori si sono concentrati sull'assemblaggio di un enorme dispositivo meccanico denominato "Can Crusher", che risulterà essenziale per la riuscita dei test strutturali e forse per la successiva prova criogenica.