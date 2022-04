I pesci sanno contare, e pure bene: studio su Nature con somme e differenze

LE MODALITÀ DELL'ESAME

Anzitutto i ricercatori hanno proceduto ad addestrare i pesci mostrandogli delle immagini con forme geometriche diverse (cerchi, quadrati e triangoli) tutte dello stesso colore, blu , che sottintendeva l'operazione di addizione di un'unità, o giallo , quella di sottrazione della stessa quantità. Dopo i cinque secondi concessi per osservare e memorizzare le figure, il pesce è stato fatto transitare in un secondo ambiente dove c'erano due porte, una con il numero di figure corretto, l'altra, ovviamente, con quello errato.

Non potendo riconoscere numeri o simboli, i pesci hanno "semplicemente" dovuto associare il blu all'operazione aggiungi uno, il giallo a sottrai uno, tenere a mente il numero di figure mostrato nella prima stanza e scegliere, nella seconda, la porta con il risultato del calcolo. In caso di "risposta" corretta un premietto di rinforzo in cibo ha fatto in modo che i pesci memorizzassero più rapidamente ciò che gli era richiesto.