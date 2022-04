Il DNA ora non ha più segreti: scienza all'appuntamento con la storia!

Non c'è più alcuna lacuna, alcun mistero nei 3 miliardi di basi, o lettere: adesso l'uomo conosce ogni singola sequenza del suo genoma. Quella che emerge dallo studio pubblicato su Science è una di quelle scoperte in grado di cambiare per sempre il corso della medicina. Niente di paragonabile a quanto avvenne vent'anni fa, quando il sequenziamento del 92% del genoma umano, per portata, venne accostato allo sbarco sulla Luna (di cui, adesso, ci prepariamo ad esplorare le cavità).

PER L'8% È SERVITO IL DOPPIO DEL TEMPO

Più di due decenni per arrivare a quell'8% mancante, ma ne è valsa la pena secondo Evan Eichler, ricercatore dell'Howard Hughes Medical Institute all'Università di Washington attratto da sempre dalle regioni più recondite del genoma umano. Per questo Eichler, insieme ad un centinaio di colleghi a cui non bastava conoscere quasi tutto, hanno deciso di andare avanti attraverso il consorzio T2T nonostante per molti si trattasse di lavoro inutile, poiché i pezzi mancanti contenevano dei frammenti altamente ripetitivi e accordarli col resto non era cosa semplice.

Infatti si è trattato di un lavoro titanico: l'ultimo 8% ha richiesto il doppio del tempo impiegato per arrivare al 92%, ma il completamento ha aggiunto al DNA quasi 200 milioni di basi (su circa 3 miliardi) che in precedenza erano sconosciute. Non solo, perché grazie alla perseveranza di Eichler e compagni si potranno correggere migliaia di errori presenti nella formulazione precedente. Le difficoltà dei ricercatori sono state descritte con la metafora di un libro fatto a pezzi e poi da ricostruire, in cui però c'è un capitolo che contiene termini di uso comune e spesso ripetuti: mettere insieme i pezzi affinché tutto assumesse un senso logico è stato l'aspetto più complesso che ha finito per dilatare enormemente i tempi per arrivare all'8% mancante, e che aveva fatto desistere il primo gruppo di scienziati dal completare il sequenziamento del genoma umano.

IN FUTURO OGNUNO POTRÀ SEQUENZIARE IL PROPRIO DNA

Il genoma appena completato passerà ai manuali con il codice T2T-CHM13. L'attuale riferimento del 2017, GRCh38, è stato e viene utilizzato dai medici per cercare mutazioni connesse alle malattie e dagli scienziati che studiano l'evoluzione genetica della specie umana. La conoscenza integrale del genoma consentirà di ottenere delle mappe precise su cinque bracci cromosomici, il che apre a nuovi filoni di ricerca, alla conoscenza di come varia il DNA delle persone, a determinare il contributo generico sull'insorgenza delle malattie e a conoscere, e dunque combattere, potenzialmente, in maniera più efficace patologie terribili come il cancro.

La generazione di una sequenza integrale del genoma umano rappresenta un incredibile risultato scientifico - ha detto Eric Green, direttore di NHGRI. Di queste informazioni cruciali beneficeranno i numerosi studi in corso per comprendere tutte le sfumature funzionali del genoma umano, che a loro volta rafforzeranno gli studi genetici sulle malattie umane.

Per Adam Phillippy, co presidente del consorzio T2T, in futuro il sequenziamento del genoma di una persona dovrebbe diventare più economico e semplice. Ne ha parlato così, spiegando che il genoma completo può entrare a far parte della cartella clinica di ciascuno di noi:

In futuro, quando qualcuno avrà il proprio genoma sequenziato, saremo in grado di identificare tutte le varianti nel suo DNA e utilizzare tali informazioni per guidare meglio la sua assistenza sanitaria. Completare la sequenza del genoma umano è stato come indossare un nuovo paio di occhiali: ora che possiamo vedere tutto chiaramente, siamo un passo più vicini alla comprensione di cosa significa.

Si tratta, insomma, di una scoperta scientifica a dalla quale potrebbero e dovrebbero discendere evoluzioni per ogni branca della medicina.

Immagine in apertura da 123RF