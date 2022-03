Tutta l'operazione è durata circa 10 minuti, mentre il booster è rientrato con successo circa 3 minuti prima, effettuando un perfetto atterraggio verticale sul pad di lancio posto nelle vicinenze dell'area di partenza. L'operazione si è svolta senza criticità ma è stata ritardata di quasi un'ora rispetto le previsioni iniziali, tanto da far pensare per un attimo a un possibile rinvio. Blue Origin non si è espressa sulle motivazioni, ma non è la prima volta che la tebella di marcia viene disattesa per ulteriori verifiche legate probabilmente a ragioni di sicurezza.

La missione NS-20 si è conclusa con successo trasportando a 107 km di altezza un equipaggio formato da 6 persone e seguendo la medesima sequenza dei precedenti voli suborbitali. La partenza è avvenuta alle 15.59 secondo il nostro fuso orario. Il New Shepard ha spinto la capsula all'altitudine indicata e dopo aver lasciato qualche minuto agli occupanti per sperimentare la microgravità, ha effettuato il rientro atmosferico senza nessun problema di sorta, riportando tutti sani e salvi a terra.

Il 2022 è cominciato bene per Blue Origin , infatti, la compagnia aerospaziale di Jeff Bezos non solamente potrà nuovamente essere in lizza per la realizzazione di uno dei due lander lunari che riporteranno l'uomo sul nostro satellite naturale entro il 2026, ma ha da poco portato a termine il sesto volo turistico suborbitale , che è anche il primo del nuovo anno.

Allen, Hagles e Kitchen hanno tutti un background commerciale, parliamo infatti di imprenditori impegnati in diverse attività di vendita al dettaglio e nel settore immobiliare. Nield ha trascorso la sua carriera nell'industria spaziale, incluso un decennio come amministratore associato per il trasporto spaziale commerciale presso la Federal Aviation Administration, che concede in licenza New Shepard e altri veicoli di lancio commerciali.

Si è trattato della quarta missione con equipaggio di New Shepard e la seconda a trasportare sei persone. In questo caso cinque erano clienti paganti : Marty Allen, Sharon e Marc Hagle, Jim Kitchen e George Nield. Il sesto è un ingegnere interno di Blue Origin, ossia Gary Lai, chief architect nell'azienda di Bezos. Si tratta di una presenza storica nella compagnia aerospaziale, che sin dal suo arrivo (2004) ha lavorato a diversi progetti tra cui il veicolo di lancio orbitale New Glenn di Blue Origin, ai programmi di sviluppo del motore e al suo lander lunare Blue Moon.

C'è poi il giallo di Pete Davidson, il comico che avrebbe dovuto accompagnare gli altri 5 membri. Noto per essere stato nel cast di Saturday Night Live, fu annunciato con gli altri cinque il 14 marzo, quando il lancio della missione era previsto per il 23 marzo. Ma, tre giorni dopo l'annuncio Blue Origin confermò che Davidson non sarebbe stato un membro della missione NS-20. Né la società né Davidson hanno mai spiegato il motivo dietro all'abbandono della missione. Pochi giorni dopo Blue Origin ha annunciato che Davidson sarebbe stato sostituito da Lai.

Questa missione è stata la prima per il razzo New Shepard dopo il successo dell'11 dicembre, e a quanto pare Blue Origin è intenzionata a intensificare le attività di turismo spaziale per l'anno in corso. Bob Smith, amministratore delegato dell'azienda, ha dichiarato in una conferenza FAA sul trasporto spaziale commerciale tenutasi il 18 febbraio, che la società ha pianificato di aumentare il suo tasso di lanci quest'anno e di voler "raddoppiare facilmente" il numero di persone che voleranno nello spazio, ma non ha dichiarato una cadenza di lanci precisa per i prossimi mesi.

Nel 2021 Blue Origin ha trasportato un totale di 14 persone su tre voli con equipaggio, ma duurante la diretta della missione NS-20 uno degli host ha affermato che l'azienda si aspetta di triplicare questo numero nel 2022. Ciò significherebbe almeno 42 persone, divise probabilmente in sette voli di sei persone ciascuno. Il primo ormai è storia, per cui vi aggiorneremo con le prossime date non appena saranno condivise.