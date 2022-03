Nasa, Vande Hei da record: dopo 355 giorni torna sulla Terra a bordo del Soyuz russo

Si è conclusa con successo la missione che ha riportato sulla Terra i tre astronauti della Stazione Spaziale Internazionale: l'americano Mark Vande Hei, che può così celebrare il suo record di permanenza in orbita, e i due russi Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov. I tre hanno viaggiato a bordo della capsula Soyuz MS-19 atterrata alle 13:28 (ora italiana) nella steppa del Kazakistan - a sud-est di Dzhezkazgan. È una missione importante sia per il contenuto in sé, sia per le circostanze che ne hanno accompagnato la conclusione.