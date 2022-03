Terra chiama Giove: nel 2023 un viaggio di 8 anni per conoscere il pianeta gigante

Se pensate che tre giorni di viaggio siano tanti per raggiungere la Luna, allora non sapete che la sonda Juice impiegherà 8 lunghissimi anni per arrivare dalle parti di Giove. La partenza è prevista tra il 5 e il 25 aprile 2023, il mezzo dell'ESA - l'agenzia spaziale europea - raggiungerà il pianeta gassoso a luglio del 2031 per poi visitare Ganimede nel 2035.

La missione è di quelle entusiasmanti, ricche di interesse verso una parte del nostro Sistema Solare che conosciamo bene, sì, ma non abbastanza. Spetterà a Jupiter Icy Moons Explorer - Juice, appunto - esplorare con cura quelle zone per scoprire la presenza di eventuali mondi abitabili attorno a Giove.