Il cuore della Terra batte ogni 27,5 milioni di anni, e non senza conseguenze

Se la Terra in questo momento appare ancora un luogo ospitale per l'uomo (nonostante l'uomo...) in molte zone della sua superficie, sappiamo che nel corso della sua storia e delle deiverse ere i cambiamenti sono stati davvero intensi a livello geologico e ciò si è riflesso anche sulla sorte delle forme di vita che l'hanno abitata. Solo negli ultimi 260 milioni di anni i cambiamenti sono stati radicali e tra gli eventi di maggior portata non possiamo dimenticare l'estinzione dei dinosauri, la formazione dei continenti così come li conosciamo oggi, e molti altri eventi geologici che fino ad oggi abbiamo dato per casuali e parte di un pianeta in evoluzione.

Eppure non tutti sono daccordo e una recente ricerca si è occupata di trovare una logica temporale in questi eventi geologici, spesso distruttivi, arrivando a una soluzione che ha dell'incredibile. Sembra che la Terra abbia una cadenza ben precisa per alcuni cambiamenti epocali, una sorta di battito geologico che alcuni ritengono di aver misurato.

CATASTROFI ED EVENTI GEOLOGICI OGNI 27,5 MILIONI DI ANNI

È questa la teoria portata avanti da uno studio iniziato a partire dal 2018 da due ricercatori dell'Università di sidney e ripreso da un team della New York University nel 2021, che si è poi protratto per tutto l'anno. Come affermato dall'autore principale, Michael Rampino, la conclusione a cui sono arrivati è piuttosto semplice ma senza spiegazione. Il nostro pianeta presenta una particolare attività geologia la cui cadenza ricorda quella di un battito cardiaco, e che nei fatti porta a stravolgimenti del pianeta ogni 27,5 milioni di anni circa. Si parla di eventi dei più svariati come attività vulcaniche, estinzioni di massa, riorganizzazioni delle placche e innalzamento del livello del mare. "Molti geologi credono che gli eventi geologici siano casuali nel tempo ma il nostro studio fornisce prove statistiche per un ciclo comune, suggerendo che questi eventi geologici sono correlati e non casuali." Lo ha affermato Michael Rampino in una dichiarazione del 2021, forte di un'analisi portata avanti dal suo team sull'età di 89 eventi geologici ben conosciuti degli ultimi 260 milioni di anni. Il team ha anche realizzato un grafico che mette in risalto l'inquietante sequenza temporale degli eventi cataclismatici.

Ma non si tratta di uno studio inedito e simili teorie sono in voga da ormai quasi un secolo. Negli anni '20 e '30 gli scienziati dell'epoca avevano suggerito che la documentazione geologica avesse un ciclo di 30 milioni di anni, mentre negli anni '80 e '90 i ricercatori hanno analizzato meglio la sequenza di eventi geologici più datati per arrivare a un risultato più accurato che parla di un intervallo compreso tra 26,2 a 30,6 milioni di anni. Ora a quanto pare sarebbe stata trovata la quadra e la cadenza di 27,5 milioni di anni tra un evento e l'altro sembra quella più realistica. Si tratta di una clclicità che non ha apparente spiegazione, anche se come ricordato sopra, i ricercatori sono convinti che non sia casuale. Questi impulsi ciclici della tettonica e del cambiamento climatico possono essere il risultato di processi geofisici legati alla dinamica della tettonica delle placche e dei pennacchi del mantello, o potrebbero in alternativa essere stimolati da cicli astronomici associati ai movimenti della Terra nel Sistema Solare e nella Galassia. Questo è il parere del team, che a quanto pare continuerà nella ricerca di risposte a questa ciclicità. A questo punto una domanda dovrebbe sorgere spontanea nei nostri lettori: in che punto siamo del ciclo di 27,5 milioni di anni? Vi tranquillizziamo subito, a quanto pare mancano circa 20 milioni di anni al prossimo evento cataclismatico! Possiamo dormire sonni tranquilli