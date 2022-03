SPHEREx studierà gli attimi successivi al Big Bang, partenza nel 2025

Ma si tratterà di una missione dall'approccio radicalmente diverso (seppur complementare) nello studio della volta celeste, questo perché SPHEREX sarà anch'esso un telescopio spaziale che opererà nello spettro dell'infrarosso, ma si proporrà l'obiettivo di mappare circa il 99% dello spazio ogni sei mesi circa. Sarà la prima volta in cui osserveremo su larga scala tutto l'universo, o quasi.

La NASA ha recentemente svelato i piani finali della missione SPHEREx , della quale abbiamo già avuto modo di parlare in passato e il cui valore scientifico sarà di pari importanza a quella del telescopio spaziale James Webb , attualmente in fase finale di preparazione e allienamento degli specchi.

Al contrario di altri telescopi spaziali a infrarossi, come il celebre Hubble prima e il recente James Webb, pensati per acquisire dati e immagini di piccole porzioni dello spazio, SPHEREx opererà appositamente per sopperire a questa mancanza.

Anche il Vera Rubin Observatory farà qualcosa di simile una volta completato, ma da terra e si occuperà dello spettro visibile, poiché si baserà sull'utilizzo di un telescopio riflettore.