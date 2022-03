Roscosmos: collaborazione spaziale ad oggi "impossibile" tra Russia e Europa

"In questo momento, dopo che l'ESA (l'Agenzia Spaziale Europea) e l'intera Unione europea hanno preso una posizione frenetica sulla conduzione dell'operazione militare speciale in Ucraina e introdotto sanzioni contro Roscosmos, consideriamo impossibile un'ulteriore cooperazione"

L'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, aveva dichiarato la scorsa settimana di aver sospeso a tempo indeterminato la cooperazione con Roscosmos relativamente alla missione ExoMars che sarebbe dovuta partire alla volta di Marte tra agosto e settembre approfittando della finestra temporale favorevole.

Il consiglio dell'ESA, dal canto suo, ha incaricato il direttore generale Josef Aschbacher di avviare uno "studio industriale accelerato" per esaminare le alternative per il lancio della missione, che permetterà di portare il rover europeo Rosalind Franklin su Marte

Nei giorni scorsi, invece, la società britannica OneWeb ha dichiarato di aver stipulato un contratto con SpaceX di Elon Musk per inviare i suoi satelliti in orbita dopo aver annullato il lancio del 4 marzo di 36 satelliti dal cosmodromo russo di Bajkonur, in Kazakistan.

Secondo Rogozin, tuttavia, una ripresa della cooperazione spaziale con l'Europa sarebbe comunque possibile solo nel caso che questa "riflettesse su ciò che hanno distrutto con le proprie mani" e tenesse una conversazione aperta con Mosca.

Anche con gli Stati Uniti, ovviamente, la situazione è alla deriva. Rogozin ha infatti affermato che le sanzioni imposte a seguito dell'aggressione militare all'Ucraina potrebbero distruggere anche la partnership sulla ISS, la Stazione Spaziale Internazionale che attualmente ha un futuro molto incerto.

Tuttavia, non dovrebbero esserci al momento rischi imminenti né per la stazione spaziale, né per Mark Vande Hei, l'astronauta americano che a fine mese dovrebbe tornare sulla Terra, dopo una permanenza di 355 giorni, in compagnia dei due cosmonauti russi a bordo della Soyuz. A breve dovrebbe partire anche Samantha Cristoforetti.